油輪阿曼灣遇襲　美發放影片　指伊朗疑拆未爆炸彈滅證據

兩艘運油輪周四（13日）在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天表示，根據情報等資料分析，認為事件與伊朗有關。美軍周五（14日）公布在涉事海域拍攝的影片，顯示伊朗伊斯蘭革命衛隊成員乘坐一艘小艇駛近其中一艘遇襲運油輪，並移除船身未爆的吸附雷（固定在目標上引爆的炸彈），同時公布它們遭移除前的清晰照片。

片段可見，多人乘坐小艇靠近油輪，然後有人移除附在船身的不明物體，之後再駛離現場。美方相信，被移除的物件是未爆的吸附雷，與上個月在同一地區用於破壞四艘運油輪的爆炸裝置相同。

蓬佩奧周四表示，根據情報等資料分析，認為兩艘運油輪在阿曼灣航行時遇襲的事件與伊朗有關。伊朗則表示美方指控是亳無根據。

阿曼灣油輪遇襲：美軍公布吸附雷遭移除前的清晰照片。（美軍中央司令部）

兩部油輪周四遇襲。它們分別是從阿聯酋魯韋斯（Ruwais）前往台灣、懸掛馬紹爾群島旗幟的運油船Front Altair的油輪，以及從沙特阿拉伯前往新加坡、懸掛巴拿馬旗幟的日本航運公司國華產業（Kokuka Sangyo）旗下油輪國華勇氣號（Kokuka Courageous）。

阿曼灣油輪遇襲：兩艘運油輪6月13日在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲，所有船員皆已獲救。圖為當天在美國阿利・伯克（Arleigh Burke）級驅逐艦班布里奇號（USS Bainbridge）上，一名女子為遇襲船員檢查傷口。（美聯社）

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（綜合報道）