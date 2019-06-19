【Facebook Libra】協會模式管理　成員最少投資1000萬美元

Facebook周二（18日）宣布將於2020年推出專屬虛擬貨幣「Libra」，開拓全球電子商務和支付業務。與其他現行加密貨幣不同，Libra將透過位於瑞士的非牟利組織營運，每個持份者將獲得「投票權」，決定貨幣未來的去向。

Libra採用與比特幣（Bitcoin）和以太坊（Ethereum）等加密虛幣相同的區塊鏈技術，與之不同的是Libra的價格相對穩定。

它以國家中央銀行現金和政府債券等低風險的實際資產作為擔保。持有者應獲得「高度保證」，可以按照匯率將Libra兌換至傳統貨幣。

Facebook虛擬貨幣：28個加入Libra協會的機構。（Libra 網頁）

28創始成員組成協會 瑞士為基地

Libra由一個非牟利機構負責營運。包括支付公司Mastercard、Visa、PayPal、eBay和Spotify，以及矽谷投資公司安德烈森—霍羅威茨（Andreessen Horowitz）在內的28個成員組成的「Libra協會」（The Libra Association）將以瑞士日內瓦為總部，負責相關業務。

協會將有權決定Libra的董事會成員，以及擔當監管角色。如欲加入協會，每名創始成員需購買Libra投資代幣，並於網絡投資最少1000萬美元；每1000萬美元就可享有1票投票權，而成員票數均設有限制。Facebook期望協會成員可增長至100個，並提及公司會在2019年底退出領導Libra的角色。科技網站TechCrunch形容協會為「虛擬貨幣的新寡頭」。

Facebook虛擬貨幣：Calibra虛擬錢包程式介面構想圖。（Calibra網站圖片）

電子錢包Calibra可與銀行戶口連結

為配合Libra的推出，Facebook又成立子公司「Calibra」，一方面確保「社交數據與金融數據適度分離」，另一方面代表Facebook在Libra業務上的角色。

Calibra計劃推出同名電子錢包，讓個別用家和商戶互相轉移和儲存Libra貨幣。Calibra管理層預期，客戶能透過iOS和Android上的應用程式，或使用Facebook旗下的Messenger和WhatsApp等與銀行戶口連結，使用錢包服務。至於沒有戶口的人士，也可以親身到找換店或便利店等「兌換」Libra。

Libra協會政策和通訊部門負責人迪斯帕特（Dante Disparte）表示，這項計畫可能讓全球超過10億「沒有銀行帳戶」的人，也能透過網路進行交易和使用金融服務。

（綜合報道）