【Facebook Libra】用家必睇　沒銀行戶口完無問題

社交媒體巨擘Facebook周二（18日）宣布，會在2020年上半年推出自家虛擬貨幣「Libra」，希望消費者能免費及方便地進行全球匯款或電子支付。
Libras會經由Facebook子公司Calibra經營的同名電子錢包保存及發送。Calibra將連接Facebook旗下的WhatsApp及Instagram等應用程式，並已經得到Visa、PayPal、Uber等十多家金融及創科企業支持。
Facebook虛擬貨幣：Libras會經由電子錢包Calibra保存及發送，消費者可用Libra支付賬單、購物及跨國轉帳。（法新社）
1. Libra有甚麼用途？
消費者可以用Libra通過Facebook或Paypal等渠道付費、進行購物、為手機月費計劃充值、乘搭公共交通工具，以及進行投資等。最重要的是，人們可以不受銀行或地域限制跨國轉帳。
TechCrunch的數據指出，全球有17億成年人沒有銀行戶口，但有了Libra的話，他們將不再需要這個了。
Facebook不但希望Libra能促進消費者與企業之間的交易，還希望能為無銀行賬戶的消費者提供金融服務。
2. 要收費嗎？
Facebook指出消費者可免費使用此服務，但公司正考慮向商戶收取「非常低」的費用。
3. Libra合作夥伴？
Libra目前已得到英國電訊商沃達豐（Vodafone）、Visa、萬事達卡（Mastercard）、PayPal、eBay、Uber及Spotify等20多間公司支持。
Facebook虛擬貨幣：Libra目前已得到英國電訊商沃達豐（Vodafone）、Visa、萬事達卡（Mastercard）、PayPal、eBay、Uber及Spotify等20多間公司支持。（法新社）
4. 與微信支付或Apple Pay有甚麼分別？
Libra是虛擬貨幣，採用的是與比特幣（Bitcoin）一樣的區塊鏈技術，這與Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay完全不同。
虛擬貨幣能繞過銀行體制，不受銀行或地域限制，讓跨國轉帳更便利，可以做到跨國P2P直接到帳。
5. 貨幣價值會大幅波動嗎？
Libra是一種穩定幣（Stable Coin），Facebook希望它能與英鎊、美元、日圓及歐元等一籃子法定貨幣掛鈎，令Libra價格保持穩定，防止貨幣價值大幅波動。
6. 潛在安全問題？
外界擔心不法分子會利用Libra洗黑錢，並擔心Facebook未能保護用戶數據。
公司強調，Calibra支付系統將提供強而有力的保護，確保用戶的資金及個人資料安全，又強調Calibra會使用與銀行及信用卡相同驗證程序。
（綜合報道）