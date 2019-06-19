【Facebook Libra】用家必睇　沒銀行戶口完無問題

Libras會經由Facebook子公司Calibra經營的同名電子錢包保存及發送。Calibra將連接Facebook旗下的WhatsApp及Instagram等應用程式，並已經得到Visa、PayPal、Uber等十多家金融及創科企業支持。

社交媒體巨擘Facebook周二（18日）宣布，會在2020年上半年推出自家虛擬貨幣「Libra」，希望消費者能免費及方便地進行全球匯款或電子支付。

Facebook虛擬貨幣：Libras會經由電子錢包Calibra保存及發送，消費者可用Libra支付賬單、購物及跨國轉帳。（法新社）

1. Libra有甚麼用途？

消費者可以用Libra通過Facebook或Paypal等渠道付費、進行購物、為手機月費計劃充值、乘搭公共交通工具，以及進行投資等。最重要的是，人們可以不受銀行或地域限制跨國轉帳。

TechCrunch的數據指出，全球有17億成年人沒有銀行戶口，但有了Libra的話，他們將不再需要這個了。

Facebook不但希望Libra能促進消費者與企業之間的交易，還希望能為無銀行賬戶的消費者提供金融服務。