特朗普宣布正式展開2020年大選活動　競逐連任

美國總統特朗普周二（18日）在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）舉行的造勢大會，正式宣布競逐連任。他形容自己仍是四年前震撼華盛頓的反對派，現在卻成為民主黨政治迫害的「受害者」。

特朗普在造勢大會上回憶起2016年的競選活動，形容為「偉大的政治運動」和「美國歷史上的決定性時刻」。他表示，今次會如上次一樣，以「局外人」的身份競逐連任，自己從根本上顛覆華盛頓，用目光震懾「一個腐敗破碎的政治機構」，將其恢復成人民的政府。

副總統彭斯也在大會上發言，指大家之所以在場，只是出於一個原因，那就是美國需要特朗普總統多四年。彭斯形容，是時候來「第二回合」。

特朗普批評民主黨的挑戰者會激進地改變美國，並會尋求將越過南部邊境的移民合法化，從而令移民有資格投票，擴大民主黨的政治基礎。他向支持者表示，想像一下2020年將會有民主黨總統，以及民主黨國會，他們會限制言論自由，並利用法律的力量懲罰對手。

特朗普又重提「通俄門」，形容是史上最大的政治迫害，企圖非法推翻選舉結果。他亦批評有人發布「假新聞」試圖打擊自己和其支持者。

路透社益普索上周二（11日）的民意調查結果顯示，對特朗普的工作認可度達40%，有57%受訪者則不認可其工作。霍士新聞（Fox News）周日（16日）公布全國民意調查，顯示特朗普的支持度落後民主黨候選人大熱拜登（Joe Biden）及另外四位民主黨人。

（路透社／美聯社）