【2020白宮之路】特朗普於民調落後於5名民主黨候選人

美國總統特朗普（Donald Trump）希望在2020年大選爭取連任，不過需要面對民主黨的挑戰。當地傳媒周日（16日）公布全國民意調查，顯示特朗普的支持度比民主黨候選人大熱拜登（Joe Biden）及另外四位民主黨人。

霍士新聞（Fox News）的民意調查顯示，全國所有登記選民中，前副總統拜登（Joe Biden）獲49%支持度，比特朗普的39%支持度領先10百分點。而假如民主黨以資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）出戰特朗普，兩人的支持度分別為49%對40%，特朗普都是處於下風。

另外民主黨的女參議員沃倫（Elizabeth Warren）、賀錦麗（Kamala D. Harris），以及是印第安納州南本德（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）都分別以1至2個百分點領先特朗普。有關民調的誤差為正負3個百分點。

而在哥倫比亞廣播公司（CBS）的民調中，拜登被認為是民主黨總統候選人大熱，在2020年11月3日的大選挑戰總統寶座。

不過特朗普就看來就民調如浮雲，在Twitter上再度發出警告：如他2020年大選失利，就會出現史無前例的「市場崩潰」。

（綜合報道）