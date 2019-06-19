波音接獲大韓航空逾491億元訂單　兩個月來首度「破蛋」　

印尼獅航與埃塞俄比亞航空空難，令波音面臨前所未有的安全信用危機。《華爾街日報》報道，公司4月及5月均未接到任何新訂單。 波音在巴黎航空展第二日終於「破蛋」，大韓航空公司（Korean Air Lines）周二（18日）向波音訂購30架新機；國際航空集團 （IAG）同日亦與波音簽下意向書，將訂購200架波音737 MAX客機，反映航空界對波音投下信心一票。

巴黎航空展周一（17日）舉行，波音周二（18日）表示，大韓航空將購買20架波音787-10夢幻客機，以及10架體型較小的787-9客機，在折扣前的訂單價值為63億美元（約491.4億港元）；其中部分飛機是美國航空租賃公司（AirLease Corp.）購買，但由大韓航空落單。

波音同日與英國航空（British Airways）母公司IAG簽訂總值超過240億美元（約1872億港元）的意向書。有關意向書並非確認合約，仍待最後確認。這是波音737 MAX自3月被下令停飛後，波音首次接獲該款飛機的訂單。

《華爾街日報》報道，波音在4月及5月均未接到任何新訂單，客戶取消的訂單飛機數量，更比新訂單飛機數量多出125架。

（綜合報道）