防失速系統疑釀兩空難　美國機師曾當面質問波音員工

波音737 MAX 8客機增設的防失速系統疑為先後釀成兩宗空難的主因。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周二（14日）報道，多名美國航空（American Airlines）機師曾在首宗空難發生後數周，就防失速系統當面質問波音員工。機師指，他們根本不知道飛機新增防失速系統。

哥倫比亞廣播公司取得一段2018年11月的會議錄音，當時距離印尼獅航（Lion Air）空難僅過去數周。錄音中，波音員工向機師表示，飛機軟件最快將會在6周內進行升級，但公司無意加快進度。機師當時表示，他們根本不知道波音737 MAX系列客機載有名為「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）的防失速系統。

據指，一名美國航空機師稱，「我認為，你們首先要解釋的應該是那些可能會讓人喪命的東西，我們有權知道飛機上有甚麼」。他還說：「那些人（獅航機師）甚至不知道飛機上有那個該死的系統，其他所有人也都不知道。」

波音副總裁辛尼特（Mike Sinnett）在會議上指，獅航空難只是萬中無一的事故，解釋指由於不想向機師灌輸大量非必要的資訊，因此未有提到有關系統。波音公司目前並未回應有關錄音。

（哥倫比亞廣播公司）