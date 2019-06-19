【G20大阪峰會】「習特會」以外　峰會重要議題一覽

二十國集團（G20）峰會下周五和周六（28、29日）會在大阪舉行，全球關注美國總統特朗普及中國國家主席習近平屆時的「習特會」能否阻止貿易戰升溫，港人亦關心二人會否在會面中談及香港《逃犯條例》修訂。是次峰會的議題及內容，看似是被近期的新聞搶去鋒頭。 日本大阪G20峰會將討論大小小與我們切身的問題，當中包括性別平權、海洋垃圾、數據安全及老齡化等。香港01以此文為讀暫整合當中重要議題。

全球經濟、貿易及投資

G20成員國佔全球生產總值（GDP）八成以上，全球經貿投資自然是峰會重點之一。各國除了討論全球經濟等問題外，世界貿易組織（WTO）改革相信會是中美貿易以外的另一焦點。

路透社周三（19日）引述日本財務省、負責國際事務的財務官淺川雅嗣指出，各國會在峰會上就貿易政策進行更多實質討論，當中包括世貿改革。他又指出G20在匯率政策已有共識，只要政策措施並非直接針對匯率，成員國可以接受由貨幣政策引發的匯率變動。

G20大阪峰會：日本財務省﹑負責國際事務的財務官淺川雅嗣指出，各國會在峰會上討論世貿改革。（法新社）

創新與科技

日本首相安倍晉三1月在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇提出「自由數據流通」（DFFT）的概念。他指出，消費者及企業活動形成龐大數據，希望能讓數據自由地跨境流通，以助經濟增長及消除貧富差距。安倍同時強調，含有個人資料、知識産權及國家安全機密的數據應獲慎重保護。G20峰會屆時將討論有關問題。

G20亦會討論人工智能（AI）及「社會5.0」（Society 5.0）的智能社會科技創新戰略。「社會5.0」由安倍政府提出，希望利用科技創新發展解決日本少子老齡化、人口結構老化導致勞動力不足等問題。

G20大阪峰會：日本首相安倍晉三1月在世界經濟論壇提出「自由數據流通」（DFFT）的概念，這將會成為G20大阪峰會的議題之一。（法新社）

環保、氣候變化、能源

近年海洋塑膠垃圾問題引起全球關注，為避免塑膠垃圾再危害海洋生態及人類健康，峰會將討論相關預防措施。

在氣候變化問題上，日本認為各國需在《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）及《巴黎協定》框架下，立即採取協調一致行動應對氣候挑戰。

G20大阪峰會：G20亦會談及海洋塑膠垃圾等環保議題。（視覺中國 / 資料圖片）

女權及就業

全球化及數字化等問題正為勞動力市場帶來重大轉變，峰會將討論市場、法律框架、制度及政策等不同方面，以提高生產力及勞工福利。

性別平等亦是峰會的議題之一，除了在勞動力市場維護性別平等，各國將討論如何提高婦女就業、縮窄男女工資差距、保護婦女免受性別歧視，以及加強對她們教育支援。G20領導人2014年在布里斯班（Brisbane）峰會承諾，會在2025年將勞動力參與的性別差距縮小25%。

G20大阪峰會：峰會將討論性別平等、縮窄男女工資差距、保護婦女免受性別歧視等問題。（法新社）

健康

峰會將討論如何實現全民健康覆蓋（UHC）、老齡化社會、以及抗生素耐藥性等健康及衛生問題，日本將提倡利用創新科技促進健康等觀點。

G20大阪峰會：老齡化社會會是其中一個議題。（法新社）

（綜合報道）