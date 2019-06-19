日本新潟地震至少26傷　村上市疏散範圍擴大

日本山形縣新潟周二（18日）晚發生6.7級地震，氣象廳曾發海嘯警報。所幸是次地震中沒人因此喪命，亦無造成嚴重損，惟受傷人數增至26人。 新潟縣村上市在地震後或有土質鬆動的可能，加上大雨引發山泥傾瀉的風險，疏散範圍已擴大至44個區域，逾1,000人需疏散。

周二晚的地震震源深度為14公里，屬淺層地震。新潟縣村上市和山形縣鶴岡市分別錄得震度6強和震度6弱的劇烈晃動。

氣象廳最初警告高達1米的海嘯波浪或會抵達該國部分地區岸邊，所幸後來觀測到的波浪高度較低。新潟縣新潟港觀測到浪高10厘米的海嘯，山形縣酒田港、石川縣輪島港等地觀測到微弱海嘯。

周二晚該處發生地震後，周三（19日）凌晨零時57分左右（香港時間周二晚11時57分），新潟縣村上市又錄得黎克特製4.4級地震，震源深度10公里。

警告一周內或再有強震

震央附近的地震活動現時仍處於活躍狀態。內閣官房長官菅義偉周二在記者會上表示，可能會再發生強度大的地震。

氣象廳表示，出現劇烈晃動的地區在往後1周左右都有可能發生最大震度為6強左右的地震，提醒相關地區居民對今後的地震活動造成地質災害以及建築物倒塌等保持警惕。

日本氣象廳今天表示，觀測到地震強烈搖晃的新潟、山形縣各地下雨，地基有土質鬆動的可能，呼籲民眾要注意土石災害。新潟與山形縣到今晚為止，可能出現打雷以及下大雨的情況。

（日本時報／共同社）