英國首相之爭激烈　施達偉欲聯手高文浩

路透社周三（19日）報道，英國國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）稱正在與英國環境大臣高文浩（Michael Gove）協商聯手，以應對保守黨黨魁之爭。

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英國執政保守黨周二（18日）完成第二輪黨魁選舉，前外相約翰遜（Boris Johnson）以126票的大幅優勢領先其他保守黨候選人。

施達偉接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，他正在與高文浩探討合併雙方力量的議題，「約翰遜顯然能夠進入選舉的最後一輪，問題在於誰才是與約翰遜同台對壘的最佳人選」。他說：「我們正在談及結合兩人的力量。我們將會坐下來談以及在脫歐方面達成一致的立場。」

接近高文浩的消息人士則說：「我們將會贏的，我們或顯然歡迎任何想退出並支持我們的候選人。」

根據第二輪選舉結果，外相侯俊偉（Jeremy Hunt）以46票位列第二位、高文浩以及施達偉分別以41票和37票位列第三位和第四位。

倘若兩人聯手，即合計獲得78名國會議員支持，足以讓其中一人進入最後一輪的決選。

保守黨會在周三下午3時（香港時間下午10時）進行第三輪投票，結果會在下午6時（香港時間周四早上1時）公布。

（路透社）