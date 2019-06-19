【英國脫歐】保守黨電視辯論　約翰遜：10月無法脫歐會帶來災難

英國保守黨周二（18日）於英國廣播公司（BBC）電視上舉行辯論，5名候選人就脫歐問題發表意見，針峰相對。辯論成功揭示了5人在脫歐的立場上不一致，但作為英國短期內的重大議題，各人的表態或將影響餘下保守黨內部投票的結果。

保守黨5名候選人出席BBC電視節目辯論。順帶一提這是約翰遜首次出席相關的電視辯論。（路透社）

辯論的主題為「英國能否在10月31日前成功脫歐」。5名候選人，只有約翰遜（Boris Johnson）一人斬釘截鐵的說：非常可行。其餘4人則有其他意見。

環境大臣高文浩（Michael Gove）及外相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱可能需要更多時間。內政大臣賈偉德（Sajid Javid）則說這問題正是英國及歐盟需要考量的，未有正面回答。國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）則指責4人是「盯着牆盲喊相信英國」。

約翰遜：10月必須脫歐

在當地時間周三（19日），保守黨內部將進行第三輪投票，結果預計在下午6時揭曉，屆時獲最低票數的議員將會出局。前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）已在第二輪投票中出局。

約翰遜現時在投票中暫時領先，成為目前最大熱門候選人。周二的BBC辯論是他首次參與的競選公開辯論。

約翰遜表示，目前英國人民對英國陷入脫歐困局感到厭倦，若情況持續下去，保守黨將很可能付出「非常嚴重的代價」。約翰遜表示若10月31日英國仍然無法脫歐，保守黨政治上將會嚴重失去信心，帶來災難。

約翰遜亦稱英國在脫歐後仍能維持與歐洲自由貿易的可能，儘管有批評指若英國硬脫歐將不可能實現。

施達偉（Rory Stewart）是其中一位競逐保守黨黨魁的議員，他現職是國際發展大臣。（路透社）

施達偉反對硬脫歐

高文浩表示，他支持以無協議脫歐作為最後手段，但若英國快將與歐盟達成協議，他將支持延長脫歐期限爭取更多時間。他與侯俊偉同表示相信新的科技技術有助解決目前最大爭議的北愛爾蘭邊境問題，無需設置硬邊界。

賈偉德則表示目前談判最大的問題是有一個「靈活的限期」，沒有一個真正的死線。他表示目前解決困局的方法是重推文翠珊的脫歐協議，但刪減受爭議的北愛爾蘭項目。

施達偉則表示，反對一個「具破壞性且無必要」的硬脫歐。他指出國會已否決無協議脫歐，因此保守黨若實行無協議脫歐是違反國會意志。施達偉稱需要找一個更現實的「門」去打破目前困局，但他並沒有提及具體方案。

另一方面，辯論中5人均同意在脫歐前無需舉行大選。

（英國廣播公司）