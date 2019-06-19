北極熊疑迷路　闖俄城市垃圾堆覓食　筋疲力盡癱倒在地

俄羅斯北部小城市諾里爾斯克（Norilsk）一街頭時隔逾40年出現野生北極熊。不過，這隻北極熊已沒能力對人類構成威脅。牠看起來飢腸轆轆，後來更虛弱累癱躺在路上，不少路人為此驚訝。

北極熊：一頭看來飢餓且筋疲力竭的北極熊6月17日出現在俄羅斯工業城市諾里爾斯克（Norilsk）。牠可看來虛弱而且有病。圖為牠在垃圾堆尋找食物時的情況，令人看着為之心疼。（路透社）

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俄羅斯北部城市諾里爾斯克（Norilsk）周二（18日）出現一隻野生雌性北極熊。她看來虛弱，幾乎沒有力氣。據報道，牠越過位於北極圈的棲地，行走數百公里至工業城市覓食，並在諾里爾斯克的郊區虛弱到趴在地上，數小時亦未見離開。牠偶爾起身嗅一嗅並尋找食物，看起來很可憐。

野生動物專家克拉謝夫斯基（Oleg Krashevsky）表示，目前還不確定北極熊為何會進入城市，認為牠有可能是迷路。不過克拉謝夫斯基指出，這隻北極熊眼睛看來水汪汪的，視力可能有問題。惟當地警方不敢大意，對北極熊進行監護、保護住宅區，以及攔住想接近牠並拍照的人。

這是逾40年來，當地首次出現野生北極熊。近年來，全球氣候暖化破壞北極熊的棲息地，迫使它們需要到陸地尋找食物。2019年年初，數十隻飢餓的北極熊出現在俄羅斯北部一個偏遠的居民區尋找食物，該區域由此宣布進入緊急狀態。

北極熊：新地島官員表示，有52頭北極熊曾在當地居民主要聚居地——別盧沙古巴（Belushya Guba）附近出現。其中6至10頭北極熊是該區的「常客」。圖為2011年7月30日，北極熊在新地島一處懸崖覓食，此處有許多小鳥停留。（視覺中國）

自2018年12月開始至翌年1月中旬，有至少有52頭北極熊入侵俄羅斯北部偏遠的新地島群島。禾們四處遊蕩覓食，甚至入侵民居，導致當地居民恐慌。政府部門在1月9日宣布當地全區進入「緊急狀態」。想看更多相關圖片及資料，請點擊放大觀看：