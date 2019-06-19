擊落馬航MH17四疑犯身份公布　審訊2020年3月展開

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）編號MH17客機2014年7月17日在烏克蘭東部上空被導彈擊落，全機298人罹難。由荷蘭領導的國際聯合調查小組（Joint Investigation Team，JIT）周三（19日）公布4名疑犯身份，以及他們涉及的指控。 俄制導彈被指用於襲擊，惟俄羅斯否認其事。

荷蘭警方指出，他們分別是曾為分離武裝組織指揮官的俄羅斯公民吉爾金（Igor Girkin）、退伍軍人杜賓斯基（Sergey Dubinskiy）、普拉托夫（Oleg Pulatov），以及一名烏克蘭人哈爾琴科（Leonid Kharchenko）。

吉爾金接受俄羅斯國際文傳電訊社訪問時說：「我只能說，叛軍成員沒擊落那架波音飛機。」

荷蘭首席檢察官韋斯特貝克（Fred Westerbeke）說，他們在慘案中「扮演重要角色。」他說：「雖然他們沒有按下（發射導彈的）按鈕，我們懷疑他們緊密合作，將導彈發射器運到後來它所在之處，用來將飛機擊落。」

調查團指他們將用於作擊落客機的山毛櫸導彈運進烏克蘭東部，將向他們發出國際通緝令和拘捕令。

在2014年馬航MH17客機由荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡 ，在烏克蘭東部和俄羅斯邊界上空被擊落。（路透社）

審訊2019年3月在荷蘭展開，惟調查團指出，他們會在缺席的情況下受審。荷蘭方面已指俄羅斯沒有在調查上予以合作，亦不預期俄羅斯會將他們交出來。

馬航MH17客機2014年7月17日從荷蘭阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中，在烏克蘭東部的頓涅茨克（Donetsk）被親俄份子發炮擊落墜毀，機上298人全部遇難。罹難者中約六成是荷蘭人，其餘是澳洲、英國、馬來西亞以及印尼等16國公民。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2018年曾形容事件是「可怕的悲劇」，但認為莫斯科不應受到指摘，並指事件有其他解釋。

（綜合報道）