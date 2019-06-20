習近平應邀國事訪問朝鮮　與金正恩舉行首腦會談

中國國家主席習近平應朝鮮最高領導人金正恩邀請，周四（20日）起一連兩日對朝鮮進行國事訪問。韓聯社報道，由於訪朝行程較短，二人或於周四下午舉行首腦會談。

今次是習近平時隔11年再次訪問朝鮮，也是中國最高領導人時隔14年對朝鮮進行國事訪問。預計中共中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任丁薛祥、分管外交的中央政治局委員楊潔篪、國務委員兼外長王毅、國家發展和改革委員會主任何立峰等高官將陪同出訪。

預計朝方將以最高檔次的禮賓規格接待習近平。按照朝中首腦外交慣例，金正恩或會親自到平壤順安機場迎接，並在駛往百花園迎賓館途中，一同乘敞篷車巡遊街頭，受到平壤群眾的熱烈歡迎。

韓聯社估計，二人將於周四下午舉行首腦會談，金正恩夫婦或出席歡迎晚宴。預計習近平周五（21日）瞻仰朝中友誼塔，並與金正恩共進午餐，首腦會談結果很可能在習近平回國時公布。

外界關注習近平訪朝能推動重啟朝鮮無核化談判。韓聯社引述北京消息人士稱，朝鮮希望重啟對美無核化談判，而中方將通過此訪扮演斡旋角色，提高對美貿易談判籌碼，而朝鮮將收穫實際利益。有人亦認為，習近平或會向金正恩承諾提供人道救援，包括食物和肥料。

雙方亦有望在迎來建交70週年的第五次朝中首腦會談上發表提升關係的宣言。習近平或邀請金正恩於10月6日建交紀念日之際訪華。

（韓聯社）