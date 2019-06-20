美國薩利機長：波音737 MAX復飛前　機師還需更多培訓

美國飛機製造商波音（Boeing）正爭取讓旗下疑爆出安全問題的737 MAX客機復飛，美國傳奇飛機師薩利機長（Chesley Sullenberger）周三（19日）出席國會聽證會時表示，駕駛此機種的機師還需更多培訓，要使用模擬器訓練如何操作懷疑出現問題的飛行控制系統，他強調單從iPad閱讀有關資訊是遠遠不足夠。

薩利機長2009年把一架引擎失效的飛機，成功在紐約哈德遜河緊急降落，獲封為「哈德遜奇蹟」，他自此聲名大噪。薩利機長周三向國會強調，在波音737 MAX系列客機復飛前，機師需得到全新的模擬器訓練。他又指，該系列客機上的原版「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS），無疑存在致命漏洞，由一開始就不應該得到批准使用，他說「現在的飛機設計制度與驗證制度，都是讓我們失望的。」

美國聯合機師工會（Allied Pilots Association，APA）主席凱里（Daniel Carey）則批評，波音737 MAX系列客機出現設計問題，給機師的訓練又不足，他批評波音是為了節省成本。

他又提到，若要在737 MAX系列客機復飛前，安排所有機師接受模擬器訓練，相信也會出現實際問題，因意味有大量機師需接受有關培訓，單是美國航空就會有4200位駕駛有關客機的機師，西南航空有9000位。

（路透社 / 美聯社）