美國駐聯合國代表人選　頻頻離開公職崗位遭質疑

美國特朗普政府提名現任駐加拿大大使克拉夫特（Kelly Craft）出任駐聯合國代表。克拉夫特周三（19日）出席參議院聽證會時，有民主黨成員提出質疑，指克拉夫特有超過300天離開公職崗位，並非身處加拿大境內。

自2017年10月於渥太華上任以來，克拉夫特有超過300天身處加拿大境外。參議院外交關係委員會成員、民主黨參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）指，其中在2018年3月至5月的54日中，克拉夫特有45日離開崗位。梅嫩德斯對此感到擔憂，認為克拉夫特並無擔當起領導角色。

克拉夫特強調，所有行程安排均符合國務院規定，其中大部份時間都是在華盛頓與加拿大和墨西哥就貿易協議談判。

美國《政治雜誌》（Politico）調查卻發現，克拉夫特丈夫名下的私人飛機曾於15個月內，接載克拉夫特來往美加128次。其中有70次於克拉夫特故鄉肯塔基州（Kentucky）列剋星敦（Lexington）出發或降落，部份行程甚至適逢個別活動的舉行，如肯塔基打毗，期間亦有在以丈夫名字命名的籃球館接受訪問。

梅嫩德斯指，克拉夫特在社交媒體的帖文，反映部份離開加拿大的行程未有正式記錄在案，但仍要留待國務院提供完整報告方可作出結論。

（衛報）