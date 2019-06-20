【習近平訪朝】朝鮮隆重禮遇：兩次歡迎儀式　下榻新建迎賓館

中國國家主席習近平應朝鮮領袖金正恩邀請，周四（20日）乘坐專機飛抵平壤，一連兩日國事訪問朝鮮。 韓國媒體報道，朝鮮對此隆重其事，除了以最高規格接待習近平伉儷，派出25萬群眾夾道歡迎外，更破天荒舉行兩次歡迎儀式。分析相信，這不但代表金正恩對習近平訪朝的重視，更希望兩國領導人之間的友誼代代相傳。 另有媒體指，習近平此行下榻的「錦繡山迎賓館」疑似是從2月才開始建造的新建築。

習近平訪朝：習近平乘坐專機抵達朝鮮平壤，當局展開大型歡迎儀式。從央視播出的影片截圖可見，機場內有許多迎接習近平的朝方人員。（美聯社）

金正恩迎賓 25萬群眾夾道揮旗

先回顧首場歡迎儀式，金正恩與夫人李雪主，以及胞妹金與正等人在飛機舷梯邊迎接習近平，有小孩上前向習近平和彭麗媛獻上鮮花，中國駐朝鮮大使李進軍亦到機場迎接。

機場除了懸掛中朝兩國國旗，亦掛上「熱烈歡迎中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平同志」，以及「鮮血凝成的朝中兩國人民之間牢不可破的友誼團結萬歲」等大幅標語，近萬名朝鮮民眾手持中朝兩國國旗及花束列隊歡迎。

朝方在機場舉行隆重的歡迎儀式，在21響禮炮聲中，軍樂隊奏響中朝兩國國歌，習近平在金正恩陪同下檢閱朝鮮人民軍三軍儀仗隊。

習近平訪朝：金正恩為習近平舉行隆重歡迎儀式。（央視截圖）

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首次在太陽宮廣場接受致敬

事實上，2018年韓國總統文在寅，以及古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）到訪平壤時，在機場亦有類似歡迎儀式，不過二人之後隨即轉抵賓館下榻。相反，習近平在首場歡迎儀式後，與金正恩同乘開篷車前往錦繡山太陽宮廣場，沿途接受數十萬名民眾夾道歡迎，民眾高呼中朝友誼萬歲等口號。

習近平訪朝：朝鮮民眾在錦繡山太陽宮廣場熱烈歡迎習近平。（新華社）

第二場歡迎儀式在錦繡山太陽宮廣場舉行，太陽宮安放着朝鮮兩代領導人金日成與金正日靈柩，對該國有重要意義。

習近平在金正恩夫婦陪同下，接受朝鮮國務委員會第一副委員長崔龍海等黨政領導幹部以及平壤市民代表致敬。

分析相信，這不但是首次有外國領導人在太陽宮廣場接受致敬，亦代表金正恩希望突顯兩國領導人之間的友誼代代相傳。朝鮮黨報《勞動新聞》及內閣機關報《民主朝鮮》同日發表大型專題文章，談及兩國領導人過去的會晤，並指出傳統朝中友誼會按照時代要求，以及朝中兩國人民的共同願望進一步加深。

習近平訪朝：習近平在錦繡山太陽宮廣場接受朝鮮黨政領導及平壤市民代表致敬，是外國領導人首次在這接受致敬。（央視截圖）

疑似下榻新建迎賓館

總部設於韓國的朝鮮新聞網（NK News）周四（20日）分析衛星圖片稱，習近平夫婦下榻的地點「錦繡山迎賓館」，疑似是從2月才開始建造的新建築，報道指，此迎賓館位於錦繡山太陽宮廣場附近，包括兩座大建築物，並有一個池塘，池塘周圍也有多座建築。

過去朝鮮迎接的重要賓客如韓國總統文在寅等，通常是在百花園迎賓館下榻。

（綜合報道）