特朗普斥伊朗犯大錯　伊朗向聯合國投訴美方無人機入侵領空

伊朗周四（20日）擊落一架美軍的無人偵察機，事後兩方就出事地點各執一詞，伊朗指無人機當時在南部沿海霍爾木茲甘省（Hormozgan），美軍則指是在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的國際領空。 美軍轟伊朗是發動無故襲擊（unprovoked attack），美國總統特朗普（Donald Trump）更指伊朗是犯下大錯。 伊朗則反駁指美方無人機入侵領空，警告對方需顧及後果。俄羅斯媒體報道，伊朗已向聯合國作出投訴。

美軍周四（20日）證實有一架無人機遭擊落，強調無人機是在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的國際領空，遭伊朗地對空導彈擊落。美軍指，伊朗一方聲稱無人機在當地領空是錯誤，發言人指「這是在國際領空，對美國監視設備財產的無故襲擊。」

特朗普當天在Twitter發文，更是直指伊朗犯下巨大錯誤。

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

伊朗則透過國營電視台反駁指，是美方無人機入侵領空，指任何入侵伊朗邊境的行為都會遭到譴責，又警告要注意這些不法與挑釁行為所會帶來的後果。

俄羅斯衛星通訊社之後報道，伊朗外交部表示已向聯合國投訴美方無人機入侵領空。

（路透社）