【習近平訪朝】觀賞大型藝術表演　參觀中朝友誼塔

中國國家主席習近平周四（20日）抵達朝鮮展開為期兩日的國事訪問行程，當晚與夫人彭麗媛在平壤「五一」體育場同朝鮮各界群眾一同觀看大型團體操和藝術演出。習近平周五（21日）繼續行程，參謁為紀念中國人民志願軍英烈的豐功偉績而修建的中朝友誼塔。金正恩和夫人李雪主陪同。

習近平和夫人彭麗媛在朝鮮最高領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，觀看大型團體操和藝術演出。丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等中方陪同人員均有出席。朝方官員李勇浩、金英哲、金與正等亦在場。

當晚，能容納10萬餘人的「五一」體育場座無虛席，場內掛有歡迎習近平伉儷的標語。演出在絢麗的焰火中拉開序幕。朝鮮文化相致歡迎辭。今次演出是為習近平出訪專門精心創作，有數萬名朝鮮演員參加表演。演出在以「朝中友誼萬古長青」為主題的大型歌舞表演中結束。

周五早上10時，習近平和彭麗媛抵達坐落在平壤市區牡丹峰麓的中朝友誼塔，金正恩和李雪主在下車處迎候。朝鮮人民軍三軍儀仗隊列隊，軍樂隊演奏中朝兩國國歌。國歌奏畢，禮兵將花籃抬至塔基平台處。習近平緩步前行走上台階，趨前整理花籃緞帶。紅色的緞帶上寫着「中國人民志願軍烈士永垂不朽」。全體人員向中國人民志願軍烈士默哀。習近平和金正恩之後觀看儀仗隊分列式。

習近平稱參謁中朝友誼塔一是為了緬懷先烈、二是勉勵後人牢記並傳承中朝傳統友誼、三是昭示世人，彰顯中朝兩國維護和平的堅定決心。中朝將鞏固和發展兩國社會主義事業，更好造福兩國人民，促進地區和平穩定發展繁榮。金正恩說，朝中友誼塔是朝中傳統友誼的一座豐碑，朝鮮黨、政府和人民將永遠銘記中國人民志願軍在朝鮮抵禦侵略過程中作出的英勇犧牲，並在新的時代繼續傳承和發展朝中友誼，加強兩國合作，推動兩國關係取得新的更大成果。

習近平訪朝：習近平和夫人彭麗媛在朝鮮最高領導人金正恩和夫人李雪主陪同下，觀看大型團體操和藝術演出。（新華社）

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習近平和金正恩周四下午舉行首腦會談。金正恩在會談時向習近平表示，平壤方面願意保持耐心，繼續與各方對話。習近平則讚揚朝鮮就維護半島和平穩定、推動無核化所付出的努力。

朝中社報道，二人同意，雖然目前國際事務非常複雜，朝中發展關係為兩國及區內形勢帶來好處。兩人亦同意保持密切的戰略溝通，以及在不同領域加強合作。

習近平訪朝：圖為朝中社6月21日發布的照片，相中習近平在20日乘專機抵達平壤後，與朝鮮領袖金正恩登上汽車，並向在場夾立道歡迎的民眾揮手。（路透社）

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（綜合報道）