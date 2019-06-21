【圖輯】習近平結束訪問啟程回國　金正恩親赴機場送別

撰文：許懿安
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中國國家主席習近平周五（21日）下午結束對朝鮮國國事訪問，啟程回國。
習近平和夫人彭麗媛回程前，出席朝鮮領袖金正恩和夫人李雪主在機場舉行的歡送儀式。
當地時間下午3時許，在朝鮮民眾夾道歡送中，習近平和彭麗媛抵達機場，金正恩夫婦在他們下車的地點熱情迎接。
軍樂隊奏中朝兩國國歌，習近平在金正恩陪同下檢閱了朝鮮人民軍三軍儀仗隊。朝鮮少年兒童向習近平夫婦獻花。習近平同朝方前來送行的高級官員一一握手告別。
在專機舷梯旁，習近平同金正恩緊緊握手話別。習近平夫婦邁上舷梯，在機艙門口轉身，向金正恩夫婦揮手告別。
中國國家主席習近平周四（20日）抵達朝鮮展開為期兩日的國事訪問行程，他當晚與夫人彭麗媛在平壤「五一」體育場同朝鮮各界群眾一同觀看大型團體操和藝術演出。
習近平周五下午訪問勞動黨總部，在金正恩的介紹下與政治局成員一一問候與金正恩及勞動黨中央委員會政治局成員合影留念。這是金正恩首次攜領導班子核心成員在總部大樓與訪朝的外國領導人合影。
在習近平周五展開第二日訪問行程，朝鮮官方傳媒朝中社同日報道首日情況，指領袖金正恩與習近平會面時，雙方同意發展兩國關係有助推動地區和平。
習近平訪朝：圖為6月20日國家主席習近乘專機抵達平壤，與在場迎接的朝鮮領袖金正恩笑容滿面。（路透社）
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（綜合報道）