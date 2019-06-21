【圖輯】習近平結束訪問啟程回國　金正恩親赴機場送別

中國國家主席習近平周五（21日）下午結束對朝鮮國國事訪問，啟程回國。

習近平和夫人彭麗媛回程前，出席朝鮮領袖金正恩和夫人李雪主在機場舉行的歡送儀式。

當地時間下午3時許，在朝鮮民眾夾道歡送中，習近平和彭麗媛抵達機場，金正恩夫婦在他們下車的地點熱情迎接。

軍樂隊奏中朝兩國國歌，習近平在金正恩陪同下檢閱了朝鮮人民軍三軍儀仗隊。朝鮮少年兒童向習近平夫婦獻花。習近平同朝方前來送行的高級官員一一握手告別。

在專機舷梯旁，習近平同金正恩緊緊握手話別。習近平夫婦邁上舷梯，在機艙門口轉身，向金正恩夫婦揮手告別。