瑞典簡化在華維吾爾族人庇護程序　中國專家：歡迎接收罪犯

瑞典廣播公司（Sveriges Radios）周二（19日）引述瑞典移民局發言人貝克塞柳斯（Carl Bexelius）報道稱，當局將簡化尋求庇護的中國維吾爾族人獲取居留許可的程序。一名中國商務部的研究員則稱，所謂獲准進入瑞典的難民有很多都是犯罪份子，並稱歡迎瑞典政府協助中國接收罪犯。

貝克塞柳斯稱，中國境內其他穆斯林少數民族也可以申請難民身份。按照新例，瑞典政府將直接受理來自新疆和中國其他地區維吾爾族人的難民申請，但他們必須證明自己是中國公民。

他解釋，瑞典政府對新疆形勢感到不安，故推出相關新規例。瑞典移民局1月25日亦在網站發表一篇法律評論，聲稱新疆維吾爾族人面臨困境。

俄羅斯戰略問題專家庫爾托夫（Azhdar Kurtov）接受俄羅斯衛星通訊社訪問時表示，瑞典將自己定位為一個關照各種反對派的國家，並鼓勵移民。他認為斯德哥爾摩政府視堅持歐洲自由主義價值觀為義務，而產生對所謂維族人宗教和權利被侵犯的關注。

報道又引述中國商務部國際貿易經濟合作研究院人員梅新育稱，所謂獲准進入瑞典的「難民」很多都是罪犯，他個人很願意看到瑞典幫中國接收犯罪份子，又稱瑞典願意拿國家當中國的垃圾桶，為瑞典人感到悲哀。他稱，瑞典近年75%的人口增量來自移民，本國人僅有25%，而移民高增長為瑞典帶來不同的混亂。

報道指出，瑞典是為準備尋求國外庇護的中國維族人發出信號，但這些人在中國卻是違反法律，認為瑞典的做法看來是對中國公然挑釁。庫爾托夫認為這將為中瑞關係蒙上陰影。