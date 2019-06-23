英保守黨黨魁選舉　約翰遜與侯俊偉爭取支持

英國首相選戰進入最後階段，經過五輪黨內投票後現只餘下前外相約翰遜（Boris Johnson）與現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）決一高下。兩人上周六（22日）出席位於伯明翰舉行的黨大會，就競選及脫歐立場發表演說。

約翰遜及侯俊偉均表示，將會為英國帶來脫歐。侯俊偉反駁有質疑指他在2016年支持留歐公投，他表示此後自己在每一次投票中均支持脫歐。

侯俊偉表示自己將是更好的談判代表：「如果我們派錯了人，就不會有談判、信任、協議，或許就不會有英國脫歐。」他稱選擇錯誤只會為英國帶來災難：「我的目標是團結這個國家與我們的社會......讓英國向前邁進。」

侯俊偉亦警告稱，保守黨不應派出「保守民粹主義者」對抗「左翼民粹主義者」的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn），意指保守黨不應選擇激進的約翰遜。

侯俊偉與約翰遜分別演說並接受質詢，兩人均支持脫歐，但侯俊偉未如約翰遜激進。（路透社）

約翰遜則稱，他有信心扭轉現時的局勢。約翰遜強調可以在10月31日前順利脫歐，同時準備在無協議情況下離開歐盟。「我相信我們需基於世界貿易組織（WTO）的條款談判，才能在面對歐盟談判中取得信心。」「只有我們已準備好無協議脫歐，我們才能真正與歐盟談判中達成協議。」

會上約翰遜亦被問及上周四（20日）與女友西蒙茲（Carrie Symonds）在倫敦家中激烈爭吵，驚動鄰居報警求助一事，約翰遜拒絕正面回應，僅表示眾人應通過他的履歷與他對國家的計劃，來判斷他的性格與抱負。

（綜合報道）