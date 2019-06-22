英國首相爭霸戰　約翰遜單挑侯俊偉贏面大

英國首相爭霸進入大直路，保守黨黨魁選舉經過313名該黨國會議員的五輪投票後，由前外相約翰遜（Boris Johnson）與現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）一決高下。 相位的終局之戰會由全國保守黨員表決，最終投票結果會於7月底公布，勝出者會正式取代文翠珊（Theresa May）成為新首相，並帶領國家離開歐盟。就目前情況而言，外界一般相信約翰遜已半隻腳踏入唐寧街10號，成為問鼎相位寶座的大熱。

🔻英國外相侯俊偉的太太被視為「秘密武器」，想知詳情，請即去片🔻

約翰遜VS侯俊偉：英國保守黨黨魁大戰，由前外相約翰遜（左）單挑現任外相侯俊偉（右）。（法新社）

一路走來始終第一的約翰遜

執政保守黨周四（20日）舉行五輪黨魁選舉投票後，結果由「大熱門」約翰遜與緊隨其後的侯俊偉勝出。他們將在最後的投票中，一決高下。

事實上，約翰遜在五輪投票均「由頭帶到尾」，先後得到114票、126票、143票、157票及160票，最終以超半數的票數進入決戰。

反觀侯俊偉的爭標之路就相當驚險，「二奶命」的他在第四輪更跌落第三，要到第五輪才逆轉晉級。他在五輪投票中的得票亦被約翰遜大幅拋離，僅得43票、46票、54票、59票及77票，連他亦稱自己為「黑馬」。

約翰遜VS侯俊偉：約翰遜在五輪保守黨黨魁選舉投票均「由頭帶到尾」。（法新社）

鬥CV又鬥願景

約翰遜更獲前競爭對手支持，首輪落敗的衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）形容，約翰遜是領導該黨最佳人選；環境大臣高文浩（Michael Gove）周一（17日）亦認同約翰遜有能力問鼎首相，最後一輪的關鍵在於誰的政府履歷最好，以及誰對未來有最清晰的願景。

以下就來看看約翰遜及侯俊偉的資料：

現年55歲的約翰遜是前任外交大臣及前倫敦市長，曾任記者及雜誌主編，行文尖酸刻薄。他大膽的言論及飄逸的金髮，被譽為是「英國特朗普」。 脫歐立場強硬的約翰遜被視為「脫歐大旗手」，他堅持英國必須在2019年10月底前脫歐，又形容「延遲脫歐等於失敗」。但他同時強調自己不以「無協議脫歐」為目標。

約翰遜VS侯俊偉：現年55歲的約翰遜是前任外交大臣及前倫敦市長，被譽為是「英國特朗普」。（法新社）

現年52歲的侯俊偉是約翰遜外相之位的繼任人，亦曾任記者。他與約翰遜及前首相卡梅倫（David Cameron）是牛津大學同窗。侯俊偉2009年與一名來自西安的中國女子結婚。 侯俊偉在脫歐問題上屬溫和派，2016年更曾公開表示支持留歐，現時他主張重啟現有脫歐協議為解愛爾蘭邊境問題的「補底方案」（Backstop），對於無協議脫歐，侯俊偉指他可以忍痛接受。

約翰遜VS侯俊偉：官仔骨骨、5現年52歲的侯俊偉曾任文化大臣及衛生大臣。（法新社）

脫歐立場成分野​ 約翰遜被「睇高一線」

約翰遜與侯俊偉二人各有優劣：約翰遜有趣誇張的講話使他深受保守黨員青睞，但他亦經常失言引發公關災難；性情溫和的侯俊偉堪稱「政壇小強」，政績多而且仕途多次碰壁也能逢凶化吉。

分析相信，約翰遜強硬的脫歐立場令他出線機會大增，因為被脫歐搞得疲憊的英國民眾和保守黨樂見他的決斷；反觀侯俊偉的脫歐立場溫和含糊，使他有如「文翠珊2.0」。

賠率分析網站Oddschecker資料亦顯示，約翰遜成為新首相的機會超過九成，侯俊偉的機會則一直徘徊於一成。不過正如侯俊偉所言「政治會發生爆冷情況」；2016年曾「大熱落馬」的約翰遜，亦有可能再次功敗垂成，與相位寶座失諸交臂。

（綜合報道）