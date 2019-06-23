美媒揭特朗普叫停空襲伊朗內幕　兩關鍵人物扭轉局面

美國《紐約時報》上周五（21日）報道，總統特朗普一度批准空襲伊朗，但最終取消行動。特朗普其後在Twitter上推文，證實這一消息。美國《華爾街日報》上周六（22日）引述政府消息人士報道，事件反映特朗普政府部分人士在伊朗意見上出現分歧。

特朗普在Twitter上證實他曾一度叫停準備執行的空襲伊朗計劃。（路透社）

報道引述特朗普一名身邊人士指出，特朗普向其抱怨「這群人很想把我們推向戰爭，但我們並不需要任何戰爭。」

報道指影響特朗普的決定，除了因為預計有150人的傷亡人數超出預期外，還有來自其他人員的意見。其中包括美軍參謀長聯席會議主席、海軍將軍鄧福德（Joseph Dunford），以及霍氏新聞（Fox News）的新聞節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）。

鄧福德上周四（20日）參與國家安全顧問博爾頓（John Bolton）及副總統彭斯等人出席的早餐會，報道指早餐會上包括國務卿蓬佩奧、及彭斯都支持軍事行動。但鄧福德始終對軍事方案抱謹慎態度，報道引述消息人士指鄧福德在午餐會上未有如平時一樣就每個軍事選項發表個人意見。國防部長期以來反對向伊朗動武，且美國近年持續從中東撤軍，在這情況下襲擊伊朗並不明智。

霍氏新聞節目主持人卡爾森曾在一個節目中批評，政府內部的鷹派未有認真考慮戰事對特朗普的利益，卡爾森表示向伊朗開戰只會讓特朗普連任變得困難。報道指特朗普期後特意尋找卡爾森交換意見。

特朗普上周六（22日）亦於白宮記者會上表示，指博爾頓「做得很好，但一直的態度很強硬，而我會是其中的關鍵。」特朗普稱有人過去會稱他是戰爭販子，現又稱他是鴿派，但特朗普稱他其實「是一個常識人」。

有政府消息人員透露這150人的數字是基於日間轟炸帶來的結果。空襲若在半夜進行，數字或會更少。但對特朗普來說或許死傷人數仍然太多，跟擊落無人機後果「不成比例」，因此最終喊停計劃。

（華爾街日報）