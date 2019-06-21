被指曾批准攻擊伊朗　特朗普：行動10分鐘前煞停空襲

美國及伊朗緊張關係升級，美國《紐約時報》周五（21日）報道，總統特朗普曾批准攻擊伊朗一些軍事設施，但突然叫停。 特朗普同日稍後在Twitter發文，承認自己最後一刻叫停空襲伊朗行動，並指自己不急於即時報復。

特朗普周五（21日）在Twitter指出，伊朗擊落一架美軍無人機後，美軍當晚已準備就緒針對3個目標報復，但他在行動10分鐘前叫停。特朗普表示，這是因為將領告訴他行動會導致伊朗150人死亡，而他認為，為了一架無人機而令150人死亡並不符合比例。

特朗普強調他不急於即時報復，又指會對德黑蘭政府實施更多制裁，並重申「伊朗絕不能擁有核武器，不能反對美國，也不能反對世界」。

特朗普同時抨撃奧巴馬政府給德黑蘭佔了便宜。他形容，與伊朗簽訂的《伊朗核協議》是一宗絕望而可怕的交易，提供大筆資金拯救在困境中的德黑蘭。

特朗普指出，核協議有如給予伊朗一條通往核武的自由之路，所以他選擇退出核協議。特朗普又指自他上任以來，伊朗已逐漸變弱。

伊朗被指在上周四（13日）攻擊兩艘油輪，本周四（20日）德黑蘭又稱在領空擊落美軍無人機，令區內局勢進一步升溫。

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

（綜合報道）