巴勒斯坦財長：需要的是和平　不需要巴林會議

巴勒斯坦財長比沙拉（Shukri Bishara）周日（23日）回應本周二至周三（25日至26日）在巴林（Bahrain）麥納麥（Manama）舉行的「和平促進繁榮」（Peace to Prosperity）經濟研討會。他說巴勒斯坦需要的不是這個會議，而是和平。

美國白宮網站周六（22日）公布一個涉款500億美元（約3900億港元）、名為「和平促進繁榮」的全球投資基金計劃列出概要。它的目標是改善巴勒斯坦以及鄰近阿拉伯國家的經濟，但巴勒斯坦已表明反對。

這計劃由美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）主導，這是他與其助理用上兩年時間草擬的。計劃的概要的詳情尚未出爐，但有聽過簡報的美國官員稱，庫什納已放棄「兩國方案」（two-state solution）。

兩國方案是解決以色列及巴勒斯坦衝突的政治方案之一，主張居住在巴勒斯坦土地兩個民族的人——猶太人和阿拉伯人各自建國。方案目標是在約旦河西岸與加沙地帶讓巴勒斯坦人以東耶路撒冷為首都建國。國際社會向來支持兩國方案，美國多年來的立場亦如是。惟庫什納一直避免明確表示這個「世紀協議」是否包括「兩國方案」

這是導致巴勒斯坦反對的主要原因。比沙拉在埃及開羅（Cairo）與阿拉伯國家財長舉行會議期間於場邊表示：「我們不需要用巴林的會議來建構我們的國家，我們需要和平，而（那計劃的）結果——經濟復甦隨着和平而來，這是不切實際以及是幻想。首先給我們土地，以及給我們的自由。」

（綜合報道）