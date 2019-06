美國白宮網站周六(22日)公布一個涉款500億美元(約3900億港元)、名為「和平促進繁榮」(peace to prosperity)的全球投資基金計劃列出概要。它的目標是改善巴勒斯坦以及鄰近阿拉伯國家的經濟,但巴勒斯坦已表明反對。

計劃由美國總統特朗普(Donald Trump)的女婿、白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)主導,這是他與其助理用上兩年時間草擬的。如有關方面能在解決該區問題上得出一個政治方案,這個計劃便會實行。

路透社引述計劃有關資料以及其對華府官員的訪問報道,500億美元的資金中,有逾一半是用來支援巴勒斯坦。它亦包括一個價值50億美元、連接約旦河西岸及加沙的運輸走廊,還有170個基礎建設與商業項目。

美國6月25日至26日在巴林(Bahrain)舉行「和平促進繁榮」(Peace to Prosperity)的經濟研討會,將公布「世紀協議」(Deal of the Century),即以巴問題方案。庫什納本25日將抵達當地並在講解會介紹它。巴勒斯坦已明言不會派員出席。

(路透社/半島電視台)