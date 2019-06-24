約翰遜被揭與班農熟稔　美另類右翼旗手助擬演講稿

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英國保守黨黨魁熱門人選、英國前外相約翰遜（Boris Johnson）最近頻頻惹上麻煩，有可能影響選情。上周五（21日）他被揭與女友深夜爭吵驚動鄰居報警，然後他不願公開交代事件，其後又有英國媒體引用紀錄片片段，指出約翰遜並非如他自己所說，與曾任美國白宮首席策略師的班農（Steve Bannon）不認識。

英國《觀察家報》（Observer）上周六（22日）公布該報取得的紀錄片片段，證實約翰遜曾就他的辭職演說內容諮詢過美國總統特朗普（Donald Trump）前「國師」班農。

片中班農被問及怎樣與約翰遜取得聯繫，他說兩人最初在電話中交談，然後他幫他斟酌辭職演說內容的字眼。他說自己整個周末都在將那些主題放進演說中，所謂的主題是「基本上他是在說6月23日是大不列顛的獨立日。他們的獨立日就像我們的（美國的）7月4日。」

有關約翰遜與班農有關的報道，始於2018年夏季。約翰遜被問及此事時表示：「至於所謂與班農的關連，我恐怕這是繼續在Twitter上繁殖的左派妄想孢子。」

↑↑↑英國工黨國會議員拉米（David Lammy）說，當他4月指出約翰遜與強硬派右翼人士的關聯，約翰遜說這是左派的妄想。拉米如今在Twitter帳戶上周日（23日）轉發《觀察家報》的影片，指約翰遜是病態的騙子，無資格當首相。

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（綜合報道）

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