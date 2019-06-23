約翰遜拒回應與女友爭吵事件　支持率大跌

英國首相大熱門候選人、前外相約翰遜（Boris Johnson）上周五（21日）傳出與女友西蒙茲（Carrie Symonds）在倫敦家中激烈爭吵，驚動鄰居報警求助一事。最新民意調查顯示其選情因此受到衝擊，支持率大幅下跌。

《星期日郵報》發表的最新民調指出，約翰遜在所有選民中原本有8個百分點的領先幅度，但現時已落後對手、現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）3個百分點；約翰遜及侯俊偉現時的公眾支持度，分別為29%及32%；而約翰遜在保守黨內的領先幅度，則由原本的27個百分點大跌至11個百分點。

惟《星期日電訊報》的最新民調顯示，約翰遜獲61%保守黨員支持，侯俊偉的黨內支持度則為39%，被前者大幅領先22個百分點。

約翰遜與女友爭吵事件，引起外界質疑其品格有問題，不適合接任黨魁及首相。他與侯俊偉上周六（22日）出席位於伯明翰舉行的黨大會，就競選及脫歐立場發表演說。約翰遜會上被問到與女友爭吵一事時，拒絕正面回應事件，僅稱「現場觀眾不會想聽到這類的事。」他又堅持只會談及自己對國家和政黨的計劃，認為眾人應通過他的履歷與他對國家的計劃，來判斷他的性格與抱負。

（綜合報道）