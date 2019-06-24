伊朗示意願談判　惟美國須提供更多誘因

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伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的顧問阿什納（Hesameddin Ashena）周一（24日）表示，美國若想要伊朗做出比2015年核協議還要多讓步，華府也必須提出比原協議更多的誘因。

這番罕見的言論顯示德黑蘭政府或會跟美國討論新的讓步，儘管阿什納重申伊朗的一貫說詞稱，在美國解除該國去年退出協議後施加的制裁前，不可能進行任何協商。

阿什納在Twitter上推時表示：「美國繼續實施制裁以及做出威脅同時提出沒有預設條件的談判，這是不可接受的。如他們想得到比JCPOA（聯合全面行動計劃，即伊朗核協議）多的東西，他們應提供多於JCPOA的東西，還要有國際擔保。」

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（路透社／中央社）

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