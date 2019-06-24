特朗普Twitter對伊朗溫和喊話　提出2個要求

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美國環球鷹無人機上周四（20日）被伊朗在霍爾木茲海峽被擊落，美伊關係更趨繃緊，然而特朗普過去4天的言論「硬中有軟」，繼呼籲伊朗無條件談判後，周一（24日）再度表態說，美國對伊朗的要求「非常簡單」，就是德黑蘭不擁有核武以及不要再支持恐怖主義。

美國一貫主張須保護該國在霍爾木茲海峽的利益，故此當美伊關係變得緊張，便加派航空母艦及轟炸機等到達該區。然而他周一的推文令人看是，是美國有意讓伊朗認為，美軍在該區活動不是為了讓伊朗感到威脅。

他周一在Twitter上推文：「中國自（霍爾木茲）海峽獲得其91%的石油，日本是62%，還有很多其他國家都是這樣。那麼我們為何要在沒有任何補償的情況下（很多年來）為其他國家保護這些航道。」

他繼續寫道：「所有這些國家應自行在這個一直是危險的旅程中保護它們的船隻。美國剛剛成為（到目前為止）全球最大的能源生產國！我們根本不需要在那裏。美國對伊朗的要求是非常簡單——沒有核武，以及不進一步支持恐怖（活動）。」

特朗普在無人機被擊落後，他過去4天的言論「有軟有硬」，但還是傾向溫和居多。他在上周六表示會施加更多制裁《紐約時報》同日又報道他已允許對伊朗進行網絡攻擊，但他上周五（21日）在Twitter推文，指出伊朗擊落無人機後，美軍當晚已準備就緒針對3個目標報復，但他在行動10分鐘前叫停，因他認為為了一架無人機而令150人死亡並不符合比例。他在上周六的推文雖稱周一會正式公布對伊朗實施新的「重大」制裁，但說「我期望有一天取消對伊朗的制裁後，他們會再次成為一個有生產力和繁榮的國家——愈快愈好！」特朗普在周日（23日）在一個場合回答記者提問時，重申不希望與伊朗開戰，並願意與伊朗無條件談判。

（綜合報道）

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