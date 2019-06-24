特朗普Twitter對伊朗溫和喊話　提出2個要求

美國環球鷹無人機上周四（20日）被伊朗在霍爾木茲海峽被擊落，美伊關係更趨繃緊，然而特朗普過去4天的言論「硬中有軟」，繼呼籲伊朗無條件談判後，周一（24日）再度表態說，美國對伊朗的要求「非常簡單」，就是德黑蘭不擁有核武以及不要再支持恐怖主義。

美國一貫主張須保護該國在霍爾木茲海峽的利益，故此當美伊關係變得緊張，便加派航空母艦及轟炸機等到達該區。然而他周一的推文令人看是，是美國有意讓伊朗認為，美軍在該區活動不是為了讓伊朗感到威脅。

他周一在Twitter上推文：「中國自（霍爾木茲）海峽獲得其91%的石油，日本是62%，還有很多其他國家都是這樣。那麼我們為何要在沒有任何補償的情況下（很多年來）為其他國家保護這些航道。」

他繼續寫道：「所有這些國家應自行在這個一直是危險的旅程中保護它們的船隻。美國剛剛成為（到目前為止）全球最大的能源生產國！我們根本不需要在那裏。美國對伊朗的要求是非常簡單——沒有核武，以及不進一步支持恐怖（活動）。」

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

....a dangerous journey. We don’t even need to be there in that the U.S. has just become (by far) the largest producer of Energy anywhere in the world! The U.S. request for Iran is very simple - No Nuclear Weapons and No Further Sponsoring of Terror! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

特朗普在無人機被擊落後，他過去4天的言論「有軟有硬」，但還是傾向溫和居多。他在上周六表示會施加更多制裁，《紐約時報》同日又報道他已允許對伊朗進行網絡攻擊，但他上周五（21日）在Twitter推文，指出伊朗擊落無人機後，美軍當晚已準備就緒針對3個目標報復，但他在行動10分鐘前叫停，因他認為為了一架無人機而令150人死亡並不符合比例。他在上周六的推文雖稱周一會正式公布對伊朗實施新的「重大」制裁，但說「我期望有一天取消對伊朗的制裁後，他們會再次成為一個有生產力和繁榮的國家——愈快愈好！」特朗普在周日（23日）在一個場合回答記者提問時，重申不希望與伊朗開戰，並願意與伊朗無條件談判。

（綜合報道）