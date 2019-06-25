美國新一輪針對伊朗制裁　象徵意義大於實際經濟衝擊

美國總統特朗普周一（24日）發表針對伊朗的新一輪制裁，制裁對象包括伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）及最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）等人，封鎖他們獲取金融工具的渠道。

特朗普在周一（24日）簽署行政命令，頒布新的針對伊朗制裁。（路透社）

特朗普稱這是歷來最嚴厲的制裁，新制裁將切斷伊朗政府高官的金融工具，阻礙他們獲得資產。受影響的除有多名伊朗軍官外，外長扎里夫、以至最高精神領袖哈梅內伊亦包含在內。

舊制裁已影響重要經濟部分

不過，一般相信這次制裁僅屬象徵意義大於實際經濟傷害。除了因為受影響人們的資產主要並非位處美國管轄範圍，美國針對伊朗過去的制裁已涵蓋經濟中重要的部分，如禁止伊朗石油進口等。新的制裁並不會對現時伊朗經濟造成重大傷害。

若要說較為明顯的影響，制裁可能會使外長扎里夫未來外訪變得複雜。同時因伊朗在世界多個機構均有代表，制裁將阻礙企業向伊朗官員提供服務。美國財政部警告，任何與他們做生意的企業將可能受美國制裁。

財政部前高官、現任美國安全中心研究員羅森博格（Elizabeth Rosenberg）表示，新制裁有着導向戰爭的風險：「這將進一步讓伊朗感受侮辱，引發伊朗的反抗，不論是軍事或是網絡上。」

目前美國已持續向伊朗實施嚴厲制裁，後者經濟正陷入低谷，但伊朗領導人仍未表現出有意與特朗普進行談判的意願。

（華爾街日報）