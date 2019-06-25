金價站穩6年高點　特朗普對伊朗新制裁計劃提振避險買盤

國際黃金價格在周一（24日）繼續上揚，COMEX黃金期貨收漲1.66%，每盎司報1,423.3美元，創6年以來收盤新高。金價本月已大升逾8%，過去一周已上漲約75美元，而全球最大的黃金交易所買賣基金（ETF）SPDR Gold Trust（GLD）已連續四個交易出現飆升，累計上漲逾5%。。

業內人士認為，金價上漲是受美聯儲降息預期及中東局勢（美國6月22日威脅伊朗稱，下周將追加「大制裁」，而且沒有「放棄」軍事打擊，只是「推遲」等）等因素影響。分析稱，在這兩個因素明確之前，避險需求可能還將持續，利多黃金價格走勢。從中長期看，黃金經歷近8年調整後，正在向價值中樞回歸運行。在全球貨幣市場新一輪「寬鬆」的預期下，「黃金牛市」可能真的要來了。

此外，中銀國際分析認為，驅動金價上行的三個因素都在朝着積極方向變化：一是中長期美債名義利率還有進一步下行空間，前期緊縮的貨幣政策會繼續侵蝕美國基本面數據；二是進口價格抬升後續美國通脹率，實際利率進一步走低也助力金價上漲；三是不斷擴大的財政和貿易赤字，也在加大美元下行壓力，弱勢美元也是金價行穩致遠的重要支撐。中銀國際稱，「美元走弱及實際利率走低，造就了黃金牛市。」