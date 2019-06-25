美企將152人骨灰送上太空　每克骨灰3.9萬港元起

美國提供太空葬禮服務的公司Celestis與美國太空科技公司SpaceX合作，利用SpaceX「獵鷹重型」（Falcon Heavy）火箭發射的機會，把152人的骨灰送上太空。

SpaceX「獵鷹重型」周二（25日）凌晨期間發射，Celestis表示已經購買該火箭的部分位置，將152人的骨灰送上太空。

據報道，Celestis將不同死者的骨灰分別裝入金屬膠囊，再將金屬膠囊放置入一個金屬容器。每顆膠囊最多可容納7克骨灰，並且可以根據需要在膠囊刻上「墓志銘」：如有膠囊刻上「摘星星」的字樣、而一對夫婦的骨灰膠囊則寫上「他們一起飛」。

此次參加太空葬禮的包括美國已故太空人波格（William Pogue）的骨灰，這些骨灰預計會隨衞星在地球軌道上飛行約25年，最後像流星一樣消逝。

Celestis成立於1994年，該公司已經通過不同火箭舉行15次太空葬禮。太空葬禮的收費是每克骨灰按4995美元（約3.9萬港元）算起；若把骨灰送至無重力環境再返回地球，每克骨灰收費是2495美元（約1.9萬港元）起；而如需把骨灰送至月球表面，或是進入外太空，則每克骨灰收費為1.25萬美元（約9.8萬港元）起。

（綜合報道）