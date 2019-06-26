侯俊偉冀建立不同形象：自己值得信賴　可帶來更好脫歐結果

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）接受英國廣播公司BBC訪問，就脫歐及競選首相表達意見。侯俊偉相信自己能與歐盟談判取得更好的脫歐方案，同時稱自己才是「值得信賴」成為首相的人。

侯俊偉在接受BBC訪問時的準備，他在訪問中稱自己才是最值得信賴的人。（路透社）

侯俊偉接受訪問時表示，他與約翰遜（Boris Johnson）同樣希望改變現任首相文翠珊的方案，與歐盟達成更好的脫歐協議，且兩人對新協議實質內容相似。

侯俊偉​自認「值得信賴」

但侯俊偉表示，關鍵是要由誰去布魯塞爾與歐盟談判：「如果你選擇一個不值得信賴的人，就不會有談判、不會有結果，緊接就很可能是大選，這意味我們將脫歐失敗。」

侯俊偉稱自己是那位「值得信賴」的人。

儘管歐盟已表示會拒絕再談判，侯俊偉稱他相信雙方還有談判餘地，可以獲得更好結果，得到國會支持。

被問及是否認為約翰遜不值得信賴，侯俊偉稱他不會就個別同事給予評價，僅稱若約翰遜能成為首相，希望他也能做到與自己一樣可讓人信賴。

趁約翰遜女友吵架事件進攻

有分析指侯俊偉現正塑造自己更值得信賴，不會因口誤或錯誤舉措把談判耽誤的形象。特別在約翰遜近日捲入與女友西蒙茲（Carrie Symonds）吵架事件後，約翰遜多次迴避回答事件影響，侯俊偉想趁機建立與約翰遜截然不同的氣質和性格，吸引黨員支持。

英國保守黨黨魁之爭進入白熱化階段。約翰遜與現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）將一決勝負，爭奪相位。侯俊偉周一（24日）指責約翰遜不敢與他公開辯論，稱約翰遜為「懦夫」。

（英國廣播公司）