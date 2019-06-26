【中美貿易談判】「習特會」在即　中美專家預測將有停戰期

二十國集團（G20）峰會在日本大阪舉行在即，其中，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在峰會期間舉行會晤成為全球關注的焦點。到底此次「習特會」會出現怎樣的局面？不少中美專家認為，兩國元首會達成某種程度的停戰共識。

美聯社周三（26日）報道，特朗普政府對價值2500億美元的中國商品加徵關稅後，令美國企業苦於應對貿易戰升級的情況。但美國專家認為，美國企業的困境未來或可以得到緩解。

報道指，此次「習特會」舉辦的情景令人熟悉。2018年12月，中美兩國元首在阿根廷G20峰會上會晤，雙方達成90天「停戰期」的共識。因此，多數分析員認為，若歷史重演，兩國元首應該會在大阪G20峰會期間達成某種程度的停戰共識。

匿名美國官員表示，「習特會」的首要目的是中美雙方達成重啟談判的共識。北京對外經貿大學WTO研究所所長屠新泉認為，理想狀況下，此次會晤的結果與上次阿根廷峰會相仿，即是防止貿易戰的升級。

但世事難料，報道也提到，特朗普已要求美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）做好對餘下3000億美元中國商品加徵關稅的準備。對此，美國貿易代表辦公室（USTR）前官員穆恩（Jeff Moon）表示，如若特朗普政府採取這一舉措，屆時每個美國人都需為貿易戰升級買單。

前美國駐北京貿易官員格林（James Green）表示，中美兩國政治體系與經濟體系存在極大差異，因此中美兩國解決爭端，可能會先暫停更廣泛的貿易和科技爭端。「不管中美此次達成什麼協議，我們過幾個月後仍然會討論這個問題」。

（美聯社）