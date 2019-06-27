【加國肉類禁令】貿易部長：有人藉加拿大品牌名義運肉到中國

中國暫停從加拿大進口肉類，指海關部門在一批來自加拿大的豬肉產品中驗出「瘦肉精」。加拿大多元化國際貿易部長卡爾（Jim Carr）周三（26日）表示，渥太華政府不清楚涉事豬肉產品的來源，並指有人藉加拿大品牌的名義將豬肉運到中國。

卡爾表示，有人嘗試藉加拿大品牌的名義將產品運到中國，並稱當局不清楚涉事豬肉是否來自加拿大。他表示，當局會認真調查事件，又稱不明白事件為何會發生，以及誰人能夠得益。

中國駐加拿大大使館周三（26日）表示，中國海關部門檢驗一批來自加拿大的豬肉產品時，驗出俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，事件並涉及偽造衞生證書。外交部發言人耿爽表示，希望加方高度重視此次假證書的事件，並採取有效措施確保輸華食品的安全。

這次肉類禁令引發外界關注中加關係再受影響。加拿大政府2018年12月應美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟，中方其後扣留數名加國公民，並禁止進口加拿大的芥花籽，又暫停三間豬肉加工廠的入口牌照。杜魯多（Justin Trudeau）政府則一直尋求與中方化解矛盾。被問及肉類禁令會否影響中國和加拿大的雙邊爭端時，卡爾表示，沒有人尋求升級或加劇緊張關係。

（路透社）