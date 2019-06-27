全球多間大型科技公司長期遭黑客攻擊　中國否認參與

路透社周三（26日）引述消息人士報道，8間大型跨國科技公司曾遭黑客入侵，矛頭直指為中國國安部工作的黑客，他們企圖盜取這些公司客戶的商業機密。

報道提到，一份在2018年12月公開的美國起訴書列出黑客盜取西方國家的知識產權，以幫助發展中國的經濟利益，但當時只披露IBM和惠普（Hewlett Packard ）是其中兩間受害企業。

路透社周三的報道再發現另外6間受影響的科技公司，包括富士通（Fujitsu）、印度塔塔顧問公司（Tata Consultancy Services）、日本NTT Data、岱凱（Dimension Data）、美國電腦科學公司（Computer Sciences Corporation），以及惠普旗下的DXC Technology。

該報道亦提到，受影響的客戶包括瑞典電訊設備巨頭愛立信（Ericsson）、美國海軍艦隻製造商亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）等。惠普和DXC表示會採取一切措施保障客戶私隱，IBM曾稱沒有證據顯示有任何企業敏感資料被盜。

中國政府一直否認與事件有關，外交部回答路透社的查詢時強調北京方面反對一切網絡形式的盜取知識產權活動，又重申中國政府從來沒有參與或支持盜取商業機密。

（路透社）