迪士尼女星Bella Thorne遭黑客盜取裸照　公開含裸照對話截圖攬炒

迪士尼青春女星Bella Thorne昨日（15日）於社文網站公開被黑客入侵的證據，她指出過去24小時內，該名黑客以其裸露照片及短片作威脅，但Bella就冇有怕，仲上載裸照任人看，實行「攬炒」！

Bella Thorne在Twitter發文透露被黑客入侵，盜取其裸露照片及短片。（Bella Thorne Twitter）

Bella Thorne怒轟黑客Post詳細睇

Bella Thorne昨日於Twitter發文，自爆遭黑客入侵，取得其裸露照片及短片，不過她就未有被對方嚇窒，仲將對話上載分享，除了黑客的電話號碼外，連裸照及短片Cap圖都一併上載，寧願「攬炒」。Bella撰文表示，對於被黑客以其私人照片及短片威脅感到嘔心，「我感覺有人從我身上拿取一些我只給特別的人去看的東西，他還傳送了幾張其他名人的裸照給我，他不會停下來的。」

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「我讓這個男人長時間兼一次又一次佔我便宜，我受X夠了，我決定公開這些，是因為我自己決定，而你不能夠再從我身上拿取什麼。今晚我會睡得比較好，是因為我取回權力，你永遠不能夠再控制我」、「我在此X你，過去24小時我都在哭，而沒有好好慶祝新書出版，好了，FBI很快會到你家，睇住，X你老X。」

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迪士尼出身的Bella Thorne，近年一改乖乖女形象，變得敢言及大膽，除了公開自己有雙性戀傾向，更樂於解放身體，經常以性感形象出席公開活動、在社交網站上載意識大膽的照片、甚至裸照。不過，就算任她再豪放，亦不代表黑客就可以其裸照威脅，而今次有人批評Bella做法太激，但大批網民就讚她勇敢，紛紛表示支持。