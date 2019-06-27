【中美貿易戰】駐波蘭大使：美國挑起糾紛　籲華府與北京雙向而行

中國駐波蘭大使劉光源周三（26日）分別在波蘭主流媒體《共和國報》（Rzeczpospolita）和《論壇報》（Trybuna）就中美經貿摩擦發表題為《合作共贏才能通向更美好的未來》的署名文章，強調經貿摩擦是因美國而起，指糾紛對中國經濟影響有限，且有能力克服困難和挑戰，並呼籲美國與中國相向而行。

劉光源撰文指，經貿摩擦是因美國而起，批評特朗普政府上台後奉行「美國優先」政策，對外採取一系列單邊主義和保護主義措施。美國還將矛頭對準中國，採取加徵關稅、限制投資等措施，挑起中美經貿摩擦，近期更是以所謂國家安全的「莫須有」名義，在沒有任何證據的情況下，對華為等多家中國企業實施制裁。

文章提到，中國堅持透過對話協商解決爭議，但美國出爾反爾，提出超過中方承受能力的不切實際的高要價，導致雙方遲遲未能達成一致，還不負責任地指摘中方立場「倒退」。劉光源強調，對於貿易戰，中國不願打，不怕打，必要時不得不打。中國在重大原則問題上絕不退讓。

劉光源又指，美國的單邊主義和貿易保護措施損人不利己，而反觀經貿摩擦對中國經濟的影響總體是可控的，困難和挑戰也完全是可以克服的。

劉光源最後指出，合作共贏才是大勢所趨、人心所向。中美在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要並且只能透過對話和磋商來解決。磋商的大門永遠敞開，希望美國同中國相向而行，本着相互尊重、平等互利的精神，管控經貿分歧，加強經貿合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中美就經貿問題達成一個互利雙贏的協議，符合兩國利益，也順應世界各國期待。