美國民主黨首場總統初選辯論　聚焦醫保移民議題

美國民主黨周三（26日）舉行首場總統初選辯論，總共有10名候選人出席，包括參議員沃倫（Elizabeth Warren）、前眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）和紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。辯論焦點集中於醫療保建和邊境問題，各人也不忘批評總統特朗普的經濟政策只惠及富人。

主持人問到，各位候選人是否支持取消私人醫療保險，當中只有沃倫和白思豪表態贊成。沃倫指，私人醫療保險佔美國人的便宜，認為應該由政府出資推行全民醫保，強調醫療保建是基本權利。惟前眾議員戴蘭尼（John Delaney）表示，部份美國人對私人醫保感到滿意，不應該就此廢除，認為要保留有用的制度並修補有缺陷的制度。

各人亦在移民問題激烈交鋒。奧巴馬政府的房屋部長卡斯特羅（Joaquin Castro）抨擊奧羅克，指對方未有呼籲將非法越過美墨邊境的行為全面合法化。奧羅克回應指，出任議員期間曾推動法案，確保到美國尋求庇護的難民不會遭定罪，並指因為擔心涉及走私毒品和人口，拒絕支持全面合法化。

民主黨其他大熱包括前副總統拜登（Joe Biden）和參議員桑德斯（Bernie Sanders）周四（27日）將出席另一場初選辯論。

（路透社／美聯社）