美國眾議院通過邊界撥款　改善移民人道狀況

美國眾議院周四（27日）以305票贊成、102票反對，通過46億美元用於改善美墨邊界移民人道狀況的緊急撥款，將交予總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。 民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，為了確保移民兒童盡快獲得資源，決定「勉強地」通過法案。

眾議院民主黨人原先不接受共和黨佔多的參議院所通過的撥款法案，並計劃對該版本作出修改。惟眾議院議長佩洛西最終決定妥協，稱為了讓移民兒童早日獲得資源，民主黨將「勉強地」通過參院的撥款法案。

在參議院的版本中，並未包含眾議員提出有關移民收容中心居住條件的「嚴格要求」，卻新增了對國土安全部（DHS）轄下入境和海關執法局（ICE）的撥款。現時法案包括撥出逾10億美元，用於向被拘留的非法移民提供食物和住所，以及30億美元用於照顧無人陪伴的移民兒童。

彭斯與佩洛西通電

路透社引述知情人士稱，美國副總統彭斯（Mike Pence）和佩洛西通電話，前者同意如果有被拘留在美墨邊界的移民兒童死亡，將會於24小時內知會議員。彭斯又同意讓移民兒童留在邊境入境設施內最多90日。上述兩項均是民主黨此前提出的修訂。

美國民主共和兩黨一直為撥款細節爭持不下，惟墨西哥媒體《每日新聞報》（La Jornada）周一（24日）刊出一張移民溺斃的照片，圖中可見一名父親死時仍摟住約兩歲的女兒，這觸發美國輿論強烈不滿，國會決定加快批出撥款，改善移民的人道狀況。

（路透社）