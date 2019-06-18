特朗普：下周將驅趕數百萬非法移民　危地馬拉幫忙接收

美國與墨西哥達成邊境移民問題協議，墨西哥政府周一（17日）表示，拘留了782名來自中美洲國家的移民。美國總統特朗普（Donald Trump）同日晚上在Twitter發文稱，美國入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）下周起將驅趕「數百萬」的非法移民。

墨西哥國家移民局（National Migration Institute）的聲明表示，當局在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）拘留包括413名危地馬拉人、330名洪都拉斯人和39名薩爾瓦多人，合共782名非法移民。他們都被發現躲藏在4輛大貨車內。

特朗普表示，「下周起ICE將開始移除數百萬非法外國人的程序，他們透過不正當的方法進入美國」，「他們被驅離的速度，將會像當時進入美國般迅速」。他又提到，墨西哥利用強力的移民法律，在阻止人們進入美墨邊境的工作做得十分好，並稱危地馬拉正準備簽署「安全第三國協議」（Safe-Third Agreement）。

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月18日

美國和墨西哥6月7日就應對非法移民達成協議，華府同意無限期暫緩向墨西哥開徵關稅。惟特朗普曾揚言，如果墨西哥未有好好合作，將會重新徵稅。

（綜合報道）