特朗普：下周將驅趕數百萬非法移民　危地馬拉幫忙接收

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美國與墨西哥達成邊境移民問題協議，墨西哥政府周一（17日）表示，拘留了782名來自中美洲國家的移民。美國總統特朗普（Donald Trump）同日晚上在Twitter發文稱，美國入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）下周起將驅趕「數百萬」的非法移民。

墨西哥國家移民局（National Migration Institute）的聲明表示，當局在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）拘留包括413名危地馬拉人、330名洪都拉斯人和39名薩爾瓦多人，合共782名非法移民。他們都被發現躲藏在4輛大貨車內。

特朗普表示，「下周起ICE將開始移除數百萬非法外國人的程序，他們透過不正當的方法進入美國」，「他們被驅離的速度，將會像當時進入美國般迅速」。他又提到，墨西哥利用強力的移民法律，在阻止人們進入美墨邊境的工作做得十分好，並稱危地馬拉正準備簽署「安全第三國協議」（Safe-Third Agreement）。

美國和墨西哥6月7日就應對非法移民達成協議，華府同意無限期暫緩向墨西哥開徵關稅。惟特朗普曾揚言，如果墨西哥未有好好合作，將會重新徵稅

蓬佩奧：倘墨西哥未兌現承諾　美國擬再徵關稅
美墨貿易談判並未達成全面協議　特朗普重提關稅威脅
墨西哥外長：若非法移民人數未減　擬商討「安全第三國」協議

（綜合報道）

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