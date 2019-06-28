華為否認與解放軍合作進行研究

彭博社周三（26日）報道華為技術有限公司與解放軍轄下機構以及人員合作，進行涉及人工智能與無線電通訊等至少10個研究項目。華為首席法務官宋柳平否認有關報道內容，強調公司是從事民用通信系統，不會為軍方提供產品或研究。

中國國防部發言人任國強回應，眾所周知，華為是自主發展的民營企業，並沒有所謂的軍方背景。

華為首席法務官宋柳平表示公司並未有關注員工以個人名義發表研究報告。

彭博的報道指，在過去10年，華為員工曾與解放軍多個機關合作，進行最少10項研究，內容包括人工智能和無線電通信。華為員工亦協助中央軍事委員會的調查分部，摘取並分辨網絡影片的留言，又與國防科學技術大學合作，探索收集和分析衛星影像和地理座標的方法。彭博社從已出版的期刊和網上研究資料庫獲取有關論文，發現相關作者自稱是華為員工，而公司名稱在論文的最高處被突出列出。

此外，華為發言人施洛斯（Glenn Schloss）也就彭博社的報道回覆指，公司無留意員工按個人能力出版的研究論文，提到公司並沒有與人民解放軍相關的機構有任何研發合作或夥伴關係。他表示，華為只會發展和生產符合全球民用標準的產品，不會為軍方特製研究開發產品。

（綜合報道）