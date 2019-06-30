特朗普訪韓朝邊境三大歷史時刻　特金會＋美韓朝首腦會面意義重大

美國總統特朗普與韓國總統文在寅周日（30日）下午共同前往韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店，與朝鮮領袖金正恩會面。 在特朗普成為第一位踏入朝境的美國在任總統後，金正恩陪他一同步行越過軍事分界線抵達韓方，並會面文在寅進行會面。 美韓朝進行歷史性會面後，維持50分鐘的「板門店特金會」亦結束。特朗普與文在寅在金正恩離開返朝後，在韓方和平之家舉行簡短記者會，稱美朝同意重啟無核化談判。 特朗普是次行程促成三個歷史時刻，分別是他成為第一位踏入朝鮮境內美國在任總統、金正恩繼2018年4月「文金會」後再度步行走過軍事分界線，還有美韓朝三方領袖一同開會。

板門店美韓朝會面：金正恩從軍事分界線韓方一側步行返回朝方後，美國總統特朗普與韓國總統文在寅舉行簡單記者會交代情況，稱美朝將重開啟無核化談判。

【15:56】美國總統特朗普與韓國總統文在寅返回和平之家，對在場人士發接講話。

【16:06】特朗普稱美朝將組建工作組討論後此關切的問題。

【15:54】金正恩步行到軍事分界線朝方一側。

【15:53】美國總統特朗普、朝鮮領袖金正恩與韓國總統文在寅的美韓朝三方峰會結束，三人一同步出和平之家。

【15:07】特朗普與金正恩進入和平之家後就座，在記者跟前進行交談。韓國總統文在寅稍後將加入進行會面。

板門店特金會：圖為美國總統特朗普6月30日在朝鮮領袖金正恩邀請下跨步踏入朝鮮境內之後，兩人一同來到軍事分界線韓方一側站。兩人握手，讓在記者拍照。（路透社）

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【15:09】金正恩表示對特朗普的邀請深感意外。

【14:56】特朗普與金正恩進入位於板門店非軍事區韓方一側的和平之家，美韓朝三方歷史性會面將開始。

板門店特金會：美國總統特朗普在朝鮮領袖金正恩邀請下，跨過軍事分界線，踏入朝鮮境內。（路透社）

【14:51】特朗普在朝方一側合照後，兩人一同返回韓方一側。金正恩在韓國期間，除與特朗普握手及合照，亦再度接在場記者提問並回答。

【14:50】特朗普成為第一位進入朝境的美國在任總統。

【14:49】金正恩邀請特朗普邁步進入朝鮮境內，兩人握手持續15秒。

【14:48】特朗普與金正恩在軍事分界線進行歷史性握手。這是兩人第三次會面，也是自2月越南河內「特金會」後再度會面。

【14:47】金正恩現身板門店。

先前往觀景高台 遠眺朝鮮境內

特朗普在當地時間約2時半左右，搭乘直升機抵達板門店，搭乘專車前往的文在寅亦在稍後到達。兩人先前往板門店附近警戒所的觀景高台，由駐守當地美軍及韓軍分別介紹當地情況，遠眺朝鮮境內。

該觀景台為於DMZ的最北端，距離軍事境界線僅25米。韓朝在2018年達成協議，陸續縮小或解除DMZ的軍事設施，包括掃雷及拆除哨站、機槍塔等。特朗普表示，很難想像板門店今天可以如此和平，並指這是一年以來談判的成果。

兩人後前往駐守板門店美軍基地，與當地官兵會面。特朗普在致辭時表示這次造訪板門店是很早以前已在計劃的事，但直至周六（29日）才「忽發奇想」邀請金正恩同前來板門店一起會面。

特朗普搭乘直升機自首爾升空，前往板門店。（路透社）

特朗普周日上午表示，「會面將會很短暫，可能只是握一握手，但這並無問題，因為握手都很有意義。」

特朗普上周六（29日）提議兩人在板門店會面，並收到了朝鮮方面的回覆。但至周日早上為止，雙方仍未正式確認此事。

其後文在寅與特朗普舉行記者會，確認特朗普下午將與金正恩見面，表示這將會是美朝停戰66年後，美朝再一次在板門店上會面，並稱兩人的握手將意味和平的到來，亦是朝鮮無核化進程中的「重要里程碑」。

（綜合報道）