特朗普第一千金伊萬卡變身「外交官」惹爭議

美國總統特朗普（Donald Trump）4天亞洲之旅中，他的長女伊萬卡（Ivanka Trump）顯然成為眾多正式場合中的一道風景。她多次出現在重要的雙邊首腦會晤以及談判現場，成為攝影記者鏡頭追蹤的對象。有美國媒體報道認為，她除了是美國總統的長女、不支薪的白宮高級顧問，現在還多了一個角色，就是美國的「外交官」。

她的美貌顯然為爸爸的出訪增添看頭。所以早在特朗普在競選總統時，已有媒體在報道她是特朗普的「公關武器」。在他成功當選後，伊萬卡屢屢陪伴爸爸出席不同場合，曝光率比第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）更多。她在2017年11月出訪印度兩天，或是在2018年2月現身平昌冬奧時，都成為媒體追訪與輿論討論的對象。2017年G20漢堡峰會上，她一度坐在本來供國家首腦就座的位置上「代父開會」，引發爭議。

伊萬卡國務院發言人柯比（John Kirby）接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時指出，她在這次訪問行程中引起的問題不只一個，特朗普身為白宮官員所負責任的透明度，以及她是一位不經選舉選出的白宮職員，她的工作與行為都不受問責機制的制衡。柯比指她在那麼多會議現身以及涉及那麼多雙邊討論，情況令人驚嘆，然而她這樣無助美國作為一個民主代表政府立足世界舞台，因為她不是經選舉選出，亦不是正式獲得委任擔當任何職位的。

美國民主黨眾議院議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）亦對於伊萬卡的角色亦表示質疑，她上周六（29日）在Twitter上發文，指生為總統之女不等於她有資格在國際外交扮演角色。她說：「當總統在通電話或是世界在發生事情，（伊萬卡這麼做）傷害我們的外交地位。美國需要總統在G20工作，請帶上一個不會導致這兩件事發生問題、合資格的外交官。」

（綜合報道）