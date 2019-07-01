伊朗濃縮鈾庫存已超標　下一步：提煉豐度逾3.67%

伊朗學生通訊社（Iranian Students’ News Agency）周一（7月1日）引述該國外長扎里夫（Mohammad Zarif）表示，伊朗的濃縮鈾庫存已超過《伊朗核協議》中的300公斤限制。他說德黑蘭的下一步是將濃縮鈾的豐度提升至超過3.67%。 《伊朗核協議》嚴格限制鈾濃縮等活動，可製備的濃縮鈾豐度限制在3.67%以下，遠低於武器級濃縮鈾需要達到的90%以上豐度。協議達成前，伊朗濃縮鈾豐度達到20%。

扎里夫表示，伊朗已清楚表達他們正在做的事情，並將採取行動。他表示根據協議，此舉符合伊朗的「權利」。伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）周一較早前表示，如果歐洲各國採取更多具體行動，伊朗削減承諾的行動可以「掉頭」。

國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）周一確認伊朗的總濃縮鈾庫存已超出協議上限。伊朗半官方法爾斯通訊社（Fars）報道指，伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）將公布有關濃縮鈾庫存超出上限的報告。

伊朗宣布局部退出2015年達成的核協議後，已暫停向其他國家出售濃縮鈾和重水。核協議容許伊朗出售，因而能夠將庫存維持在上限之內。德黑蘭5月宣布，將提高提煉濃縮鈾的水平，除非各國能於60日內保護伊朗經濟免受美國制裁影響。期限7月8日屆滿。

（彭博社／路透社）