【逃犯條例】英國外相侯俊偉：支持香港但不接受暴力行為

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）在競選保守黨黨魁期間繼續關注香港反《逃犯條例》示威情況。他在周一（7月1日）推文，稱強調英國對香港以及其自由的支持是堅定不移，但反對暴力行為。

Away from campaigning want to stress UK support for Hong Kong and its freedoms is UNWAVERING on this anniversary day. No violence is acceptable but HK people MUST preserve right to peaceful protest exercised within the law, as hundreds of thousands of brave people showed today. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 1, 2019

侯俊偉在推文中寫道：「從競選活動中走開，想在這個紀念日強調英國對香港以及其自由的支持是堅定不移。沒有暴力行為是可以接受的，但香港人須保有在合法情況下進行和平抗議的權利，一如數以十萬勇敢的人今日所展示的情況。」

侯俊偉6月30日發聲明，表示會繼續密切觀察香港的情況，並會繼續催促中國尊重《中英聯合聲明》。中國外交部周一回應稱，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。英方近期頻頻對香港事務指手劃腳、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

侯俊偉上周二（6月25日）在國會表示，英國對香港的情況仍然感到非常擔憂，促請香港政府就反《逃犯條例》遊行期間發生的暴力事件展開獨立調查。他稱在英方的擔憂得到正視前，英國不會再批出向香港警方輸出裝備的許可證。

（侯俊偉Twitter帳戶）