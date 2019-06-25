【逃犯條例】英外相：除非滿意人權　否則不向港警輸出裝備

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周二（25日）在國會表示，英國對香港的情況仍然感到非常擔憂，促請香港政府就反《逃犯條例》遊行期間發生的暴力事件展開獨立調查。他稱在英方的擔憂得到正視前，英國不會再批出向香港警方輸出裝備的許可證。

近200萬香港市民參加本月16日的反對《逃犯條例》修訂遊行。（資料圖片／盧翊銘攝）

英國工黨國會議員夏爾馬（Virendra Sharma）向侯俊偉提出質詢，要求對方解答英國政府是否曾就香港《逃犯條例》修訂的議題向中方交涉等。

侯俊偉回答指，英國對香港的情況仍然感到非常擔憂，並曾在6月12日向香港特首林鄭月娥表達英方的關注。

他促請香港政府就暴力衝突展開獨立調查，而英方也會根據調查的結果，決定未來對香港警方輸出人群控制裝備（crowd control equipment）的許可證。他更表示，除非英方對人權與基本自由的擔憂獲得令人滿意的處理，否則在此之前，英國不會再批出向香港警方輸出有關裝備的許可證。

路透社報道，侯俊偉指香港的命運將是對中國的一個檢驗測試，稱「基本自由是使香港取得重大成功的要素，不論是1997年後或之前。《基本法》的精神保障有關自由，任何違反這種精神的事情也不應該出現」。