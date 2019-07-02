英媒：約翰遜籌組過渡團隊　指無協議脫歐影響輕微

英國保守黨黨魁選舉進入最後直路。《泰晤士報》周日（6月30日）報道，大熱候選人約翰遜（Boris Johnson）已籌組過渡團隊，負責處理當選後首百日的事務，帶領英國脫歐。而另一候選人侯俊偉（Jeremy Hunt）則計劃動用近200億英鎊（約1980億港元），用來削減企業稅和補償小型企業，應對脫歐。

《泰晤士報》報道，約翰遜已籌組過渡團隊，由約翰遜擔任倫敦市長時的幕僚長利斯特爵士（Sir Edward Lister）率領小組，與留歐派的衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）和內閣辦公廳政務次官道登（Oliver Dowden）合作，處理脫歐等事務。據指，利斯特爵士上周四（6月27日）已展開工作，制定政府計劃。

約翰遜周一（7月1日）表示，無協議脫歐的影響將會「非常、非常的小」，並指有空間去合理削減部分稅項。

侯俊偉周一發表演說時則指，計劃動用200億英鎊應對脫歐。其中會撥出60億英鎊（約593億港元）減輕脫歐後關稅對漁夫和農夫帶來的影響。另外承諾不論有無協議脫歐，亦會削減企業稅至12.5%，估計每年開支達130億英鎊（約1280億港元）。

（泰晤士報／路透社）